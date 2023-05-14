بالصور طالع الجدول: التعليم بغزة تنشر موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:44 م
14 مايو 2023
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نشرت وزارة التربية والتعليم العالي - الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023م من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه، للاختبارات الموحدة على مستوى المديريات.
وأوضحت الوزارة ما يلي: 
-    بقية المباحث يتم إعداد الاختبارات على مستوى المدرسة وتكون في المحتوى الدراسي للفترة الرابعة       (ما بعد امتحان نصف الفصل).
-    تنتهى جميع الاختبارات بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 29/5/2023م
-    فرع الاقتصاد المنزلي والفرع الزراعي تكون جميع الاختبارات على مستوى المدرسة.
-تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي يكون على النحو الاتي:
1.    التقويم مستمر خلال الفترة الدراسية الرابعة ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته، ويواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة.
2.    لا يتم إجراء أوراق عمل للطلبة أو جداول مدرسية.
3.    ينتهي دوام الطلبة نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 22/5/2023م.
ملاحظة: 
•    يتم توزيع كشوف العلامات لجميع الصفوف من( الصف الاول حتى الصف الحادي عشر) يوم الإثنين الموافق: 5/6/2023م.
•    تبدأ إجازة المعلمين يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023م.

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