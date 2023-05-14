بالصور طالع الجدول: التعليم بغزة تنشر موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي - الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023م من الصف الخامس الأساسي وحتى الصف الحادي عشر بفروعه، للاختبارات الموحدة على مستوى المديريات.

وأوضحت الوزارة ما يلي:

- بقية المباحث يتم إعداد الاختبارات على مستوى المدرسة وتكون في المحتوى الدراسي للفترة الرابعة (ما بعد امتحان نصف الفصل).

- تنتهى جميع الاختبارات بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 29/5/2023م

- فرع الاقتصاد المنزلي والفرع الزراعي تكون جميع الاختبارات على مستوى المدرسة.

-تقويم الطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الرابع الأساسي يكون على النحو الاتي:

1. التقويم مستمر خلال الفترة الدراسية الرابعة ويتكون التقدير النهائي لأداء الطلبة للمبحث الواحد من تقييم الأداء التراكمي لخبراته، ويواصل طلبة الصفوف (1-4) دراستهم خلال فترة الامتحانات حتى نهاية الحصة الثالثة.

2. لا يتم إجراء أوراق عمل للطلبة أو جداول مدرسية.

3. ينتهي دوام الطلبة نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 22/5/2023م.

ملاحظة:

• يتم توزيع كشوف العلامات لجميع الصفوف من( الصف الاول حتى الصف الحادي عشر) يوم الإثنين الموافق: 5/6/2023م.

• تبدأ إجازة المعلمين يوم الثلاثاء الموافق 6/6/2023م.





