الاقتصاد بغزة تعلن الخسائر اليومية خلال العدوان

قالت وزارة الاقتصاد الوطني: إن الخسائر الأولية لكل يوم خلال العدوان بلغت ١٠ مليون دولار نتيجة تعطل العملية الانتاجية.

وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، أن طواقم حصر الأضرار بدأت منذ صباح اليوم بمهامها الميدانية.

وأشار نوفل إلى أن الخسائر الأولية شملت قطاعات الانتاج والتصدير والاستيراد والعمال والمحال التجارية الذين تعطلت اعمالهم نتيجة العدوان.

وأكد نوفل، أنه وبعد انتهاء طواقم الوزارة المعنية بحصر الأضرار سيتم الأعلان عن الخسائر النهائية التي خلفها العدوان الاسرائيلي.