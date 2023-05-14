نتنياهو يشكر مصر على دورها في التوصل لوقف إطلاق النار

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً أكد فيه التوصل إلى وقف لإطلاق النار بينه وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وارتقى 33 شهيدا، من بينهم 6 أطفال، و4 نساء، كما أصيب 147 آخرين بجراح مختلفة، من بينهم 48 طفلا، و26 سيدة، فيما تدمرت أكثر كم 500 وحدة سكنية وهجرت قسريا مئات الأطفال والنساء خلال عدوان على غزة استمر لخمسة أيام.

وعبر مكتب نتنياهو، عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعلى "جهود مصر الحثيثة" لتحقيق وقف إطلاق النار.

وقال الإعلان الإسرائيلي: أن "الرد على الهدوء سيكون بالهدوء، وإذا تعرضت إسرائيل لأعمال المقاومة أو الاستفزاز، فإنها ستفعل كل ما هو ضروري"".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة "الجهاد الإسلامي" حيز التنفيذ، مساء السبت، الساعة العاشرة، بعد خمسة ايام من العدوان الصهيوني.

ونص الاتفاق، الذي جاء بوساطة مصرية، على ثلاثة بنود هي: وقف استهداف المدنيين، وهدم المنازل، و استهداف الأفراد.