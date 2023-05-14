مؤسسة حقوقية تستعرض إحصائية العدوان "الإسرائيلي" على غزة

أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اليوم الأحد 14 مايو 2023، عن تفاصيل حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مدير المؤسسة علاء السكافي في مؤتمر صحفي: إن عدد الشهداء نتيجة عدوان الاحتلال الأخير على غزة 33 من بينهم 6 أطفال و4 نساء، و190 إصابة بجراح مختلفة من بينهم 48 طفلاً و26 سيدة، مشيراً إلى تدمير 151 وحدة سكنية بشكلٍ كلي، يقطنها 58 عائلة، بالإضافة لتدمير 891 وحدة بشكل جزئي.

وأوضح، أن الاحتلال أغلق المعابر خلال 5 أيام منذ بدء العدوان ما أدى لنقص الأدوية الطبية، حيث بلغت النسبة الصفرية في أصناف الأدوية 250، ونقص 165 صنفًا من أصل 853 صنفًا أساسيًا من الأدوية الطبية، بالإضافة لنقص الوقود.

وأشار إلى أن أكثر من 63% من سكّان قطاع غزة يُعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويعتمد أكثر من 80% منهم على المساعدات، نتيجة صمت المجتمع الدولي واستمرار الحصار الصهيوني، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة القيام بواجباته تجاه حماية أرواح المدنيين.

كما طالب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق جدي وفوري لجرائم الاحتلال الصهيوني على غزة، وأيضًا إرسال لجان تقصي الحقائق لبحث جرائمه، والاحتلال ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية.

ودعا إلى رفع الحصار المستمر على قطاع غزة وأيضًا نطالب المؤسسات الدولية بتقديم مساعدات للمتضررين جراء العدوان الصهيوني.