وكيل وزارة الصحة يشيد بالطواقم الطبية في قطاع غزة

أشاد د.يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة، اليوم الأحد 14/5/2023، بالطواقم الطبية في قطاع غزة.

وقال :"إن الطواقم الطبية أثبتت في كل مواقع عملها من جديد أنها على العهد مع الله ومع أبناء الوطن ، متمسكين برسالتهم السامية ، يصنعون بأياديهم البيضاء من حروف الألم ما يُعيد للجرحى الأمل ، رغم قسوة المحتل الذي تحطمت نيران حقده على صخرة صمودكم ، صفحة جديدة من الثبات والعمل والتضحية ، تناسيتم فيها ذواتكم ، فكنتم على قدر التحدي ، وكتبتم فصلاً ناصعاً يضاف الى ذلك السجل الممتد الشاهد على نبل عطائكم

وتابع:" إننا وفي هذا الوقت الذي منّ الله علينا بفضله وكرمه أن كفّ عن أبناء شعبنا وأرضنا بطش العدو الغاصب ، لنتوجه اليكم بالتحية واوسمة الفخر والاعتزاز ، لكم منا كل التقدير والاجلال ومن شعبكم الشكر والعرفان ، ونسأل الله أن يجزيكم عن عملكم وجهدكم خير الجزاء .. وتقبل الله تضحياتكم "