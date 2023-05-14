الاقتصاد بغزة: خسائر العدوان بلغت 50 مليون دولار نتيجة تعطل العملية الانتاجية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأحد 14 مارس 2023، عن الخسائر الأولية جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 5 أيام.

وقالت وزارة الاقتصاد في تصريح صحفي: " إن الخسائر الأولية لكل يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع، بلغت 10 مليون دولار، بإجمالي 50 مليون دولار، نتيجة تعطل العملية الإنتاجية".

وأشار إلى أن الخسائر الأولية شملت قطاعات الانتاج والتصدير والاستيراد والعمال والمحال التجارية الذين تعطلت أعمالهم نتيجة العدوان.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، شنت طائرات "إسرائيلية عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، قبل أن يُلعن عن وقف لإطلاق النار الساعة العاشرة من مساء يوم أمس السبت.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة "الجهاد الإسلامي" حيز التنفيذ، تمام الساعة العاشرة.