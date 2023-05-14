الشيخ نافذ عزام : جولة "ثأر الاحرار" انتهت وشعبنا أثبت أنه على قدر شرف المرابطة

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 14/5/2023 ، أن جولة "ثأر الاحرار" انتهت وأثبت فيها الشعب الفلسطيني أنه شعب كبير و على قدر المسؤولية التي يحملها و على قدر شرف المرابطة في هذه الأرض المباركة.

وقال " تحية كبيرة لأرواح الشهداء...تحية للمجاهدين...تحية لشعبنا الصابر الثابت الأبي، وتحية لفصائل شعبنا التي وقفت وقفة واحدة في هذه المواجهة ..

فيما يلي نص البيان المقتضب :

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ﴾

الحمد لله أولاً و آخراً، له الفضل و المنة و له الشكر و الحمد في كل وقت و في كل حال.

تحية كبيرة لأرواح الشهداء .. تحية للمجاهدين .. تحية لشعبنا الصابر الثابت الأبي .

تحية لفصائل شعبنا التي وقفت وقفة واحدة في هذه المواجهة ..

جولة تنتهي أثبت فيها الشعب الفلسطيني أنه شعب كبير و على قدر المسؤولية التي يحملها و على قدر شرف المرابطة في هذه الأرض المباركة...

سلامٌ للشهداء .. سلامٌ للمجاهدين .. سلامٌ للشعب الفلسطيني الشامخ الصامد ...

والحمد لله في السراء و الضراء

و الله أكبر و لله الحمد

الشيخ نافذ عزام

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين