الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية حوارة قبل شهر ونصف

زعم الاحتلال "الإسرائيلي اعتقال منفذي عملية حوارة قبل نحو شهر ونصف، خلال محاصرة منزلهما في البدلة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جهاز "الشاباك" أنه اعتقل الشابين إياد التكروري ومصعب مظهر خلال اقتحام البلدة القديمة ويتهمهم بتنفيذ عملية حوارة في الخامس والعشرين من آذار الماضي التي أصيب فيها 3 جنود بينهم 2 إصابات خطيرة".

وأُصيب شاب برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" واعتقال آخرين، بعد محاصرة منزل في البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: " إن إصابة واحدة بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى رفيديا الحكومي نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على نابلس صباح اليوم".