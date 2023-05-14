ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في فلسطين اليوم الاحد 14-5-2023

يطرا، اليوم الاحد 14-5-2023، ارتفاعا ملموسًا على درجات الحرارة في جميع مناطق الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، في نشرتها الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تصبح اعلى من معدلها السنوي العالم بقليل، بينما يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعياً لطيفاً ومعتدلا.

وذكرت الأرصاد، ان الرياح تكون جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ومع حلول ساعات الليل، أشارت الأرصاد الجوية، إلى الجو يكون باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا لا سيما في المناطق الجبلية.

فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، وفق نشرة الأرصاد.