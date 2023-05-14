بن غفير يطالب بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية

طالب يسمى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي"، ايتمار بن غفير، اليوم الاحد، حكومة الاحتلال التي يترأسها بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

جاءت مطالب بن غفير، بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، التي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة من مساء أمس، بواسطة مصرية.

وقال بن غفير في اجتماع له مع أعضاء حزبه (القوة اليهودية) حول اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة في قطاع غزة، إن "الطلب التالي بعدما أثرت في العملية على غزة، هو تنفيذ اغتيالات في الضفة الغربية)".

وشن جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، بدأ فجر الثلاثاء الماضي، وأسفر عن استشهاد 33 مواطنًا واصابة نحو 147 اخرين بينهم نساء وأطفال.