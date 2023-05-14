سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 14-5-2023 ، ويبحث المهتمين من المواطنين والتجار والمستثمرين والتجار السوريين عبر محرك جوجل الشهير تجاوزت الالف عملية مع الدخول في ساعات الصباح الباكر وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في ان يقوم بكتابة هذه المقالة التي توضح لكم من خلالها كافة الأسعار الجديدة .

وتأتي هذه المقالة التي هي بعنوان سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد ، ضمن سلسلة مقالات نعكف على نشرها يوميا ونضع فيها مجمل تفاصيل أسعار هذا المعدن الثمين التي ترتفع وتنخفض أسعاره كل يوم .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 14-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 502,000، ومبيع: 507,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 507,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 502,000 ، مبيع: 507,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 507,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 500,000 ، مبيع: 506,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 506,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 499,000 ، مبيع: 506,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 511,000 ليرة.

سعر الذهب في سوريا لحظة بلحظة

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 571,429 وشراء 570,286 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 523,810 وشراء 522,762 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 500,000 وشراء 499,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 428,571 وشراء 427,714 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 333,333 وشراء 332,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 285,714 وشراء 285,143 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,771,429 وشراء 17,735,886 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 4,000,000 وشراء 3,992,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 571,428,571 وشراء 570,285,714 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 14-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونريد ان ننوه إلى أن هذه الاسعار تختلف من مكان لآخر بنسبة محدودة .