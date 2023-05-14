بالصور مسيرات تجوب قطاع غزة ابتهاجاً بانتصار المقاومة وسرايا القدس

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مسيرات تجوب قطاع غزة ابتهاجاً بانتصار المقاومة وسرايا القدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:54 ص
14 مايو 2023
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