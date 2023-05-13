خبير سياسي: الجهاد الإسلامي سجل انتصاراً و إنجازاً بإفشاله لأهداف الاحتلال

أكد الخبير السياسي والوزير السابق، الدكتور غسان الخطيب من رام الله، أن الإنجاز الذي حققته حركة الجهاد الإسلامي يتمثل في قدرتها على استيعاب هذه الضربات الشنيعة والقاسية، والتي لم تُميز المدني من العسكري، والقدرة على الاستمرار في الرد حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح الخطيب في تصريح له أن الاغتيالات لم تَحُد من قدرة الجهاد الإسلامي التي استمرت في التصدي للاحتلال، وامتصت الضربات التي تعرضت لها، مشيراً الى أن الجهاد الإسلامي سجل انتصاراً بكل ما في الكلمة من معنى، بإفشاله لأهداف الاحتلال.

ولفت الى أن حركة الجهاد الإسلامي تستطيع أن تُسجل بحق، أن ما قامت به هو انتصار، مشيراً الى أن هذا تراكم في الجهد الفلسطيني بعيد الأمد في مواجهة الاحتلال.

وأضاف: "بلاشك أن الضفة الغربية تكون متضامنة ومتعاطفة بمشاعرها مع المقاومة في غزة، لكن عندما تشتعل الأمور هنالك نلحظ أن جبهتها تهدأ، وعليه نأمل أن تعود لزخمها المعهود".