بالصور اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة "الجهاد الإسلامي" حيز التنفيذ، تمام الساعة العاشرة.

ونص الاتفاق، الذي جاء بوساطة مصرية، على ثلاثة بنود هي: وقف استهداف المدنيين، وهدم المنازل، و استهداف الأفراد.

وجاء في المقترح أن مصر تحث على تطبيق الاتفاق، وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما.

وكان رئيس الدائرة السياسية في حركة "الجهاد الإسلامي" قد أكد في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن حركته "ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، طالما التزم العدو الإسرائيلي بذلك".

وأشار إلى أن ضمانات الاتفاق، "هي قوتنا، ونحن حافظنا على قوتنا، ووحدة داخلية والتفاف حول المقاومة، وهي الضمانة الوحيدة أمام "إسرائيل".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب"، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.





















