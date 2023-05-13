المكتب الإعلامي: شعبنا سطر ملحمة بطولية جديدة واستئناف الدوام غداً

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن شعبنا الفلسطيني سطر على مدى الأيام الماضية منذ بداية العدوان، ملحمة بطولية جديدة في وجه الاحتلال وترسانته العسكرية وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي، أن الملحمة الفلسطينية البطولية كانت في وجه هذا العدوان الاحتلالي، ولتي كان في مقدمتها شعبنا البطل وضمن جنودها طواقمنا الحكومية والخدماتية التي قامت بأداء مشرف في حماية وتعزيز جبهتنا الداخلية، وحفظ ظهر المقاومة، والتعامل مع آثار العدوان، والاستمرار في تقديم الخدمات لمواطنينا، رغم شح الموارد وانعدام الإمكانات جراء إغلاق المعابر، ولن ينتهي هذا الدور مع توقف العدوان، حيث نبدأ بعدها مرحلة جديدة من أداء الواجب .

وحيا المكتب الإعلامي، شعبنا ونبارك صموده في وجه غطرسة المحتل، وإذ نتوجه بأسمى معاني الفخر والاعتزاز لشعبنا، فإننا نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والصبر الجميل لكل المكلومين والمتضررين جراء العدوان.

وتوجه المكتب الإعلامي، بالشكر والتحية لجميع أبناء شعبنا، ممن هبّوا لمساندة الأطقم الحكومية في التعامل مع آثار العدوان، وساهموا في انتشال الشهداء وإسعاف المصابين وإغاثة المتضررين جراء القصف.

وحيا كافة طواقمنا الحكومية، التي أدت الواجب، ونعاهد شعبنا أننا لن نتوقف عن خدمتكم، وسنواصل مسيرة العمل دون كلل أو ملل وصولا إلى إعادة إعمار ما دمره العدوان ورفع آثاره.

وأعلن المكتب الإعلامي شروع كافة المؤسسات الحكومية من يوم غد بتنفيذ خطة العمل للانتهاء من حصر الأضرار وترميم البنى التحتية، وإغاثة المتضررين جراء العدوان.

وأكد عودة الدوام غدا في المؤسسات الحكومية والوزارات إلى طبيعته، باستثناء المؤسسات التعليمية التي ستستأنف عملها بعد غد الإثنين، للحفاظ على أبنائنا الطلبة والتأكد من عدم وجود أية مخلفات من عدوان الاحتلال.