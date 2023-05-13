اللواء ركن متقاعد حطيط: "ثأر الأحرار" حققت انتصاراً للمقاومة ووضعت برنامج عمل سياسي لها

أكد الخبير العسكري اللبناني والعميد ركن المتقاعد أمين حطيط أن عملية "ثأر الأحرار" وضعت برنامج عمل سياسي وعسكري للمقاومة الفلسطينية، مشيراً الى أن الورقة المصرية لبت مطالب المقاومة.

وأوضح حطيط في تصريح له مساء اليوم السبت أن معركة "ثأر الأحرار" خرجت بتفاهمات جديدة لصالح المقاومة وأمنها.

ولفت الى أن الدماء الزكية لم تذهب سدى ولقد حققت انتصاراً مؤزراً لسرايا القدس و المقاومة الفلسطينية، حيث استطاعت إحداث إرباك وذعر للكيان الصهيوني على مرمى ٨٠ كلم من قطاع غزة.

وأشار الى أن سرايا القدس أثبتت أنها مؤسساتية تخلف قائداً خلف القائد، وقد نجحت بالتنظيم والتخطيط والسيطرة والمناورة والتفاوض.