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بيان مرتقب للغرفة المشتركة حول وقف إطلاق النار.
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:41 م
13 مايو 2023
بيان مرتقب للغرفة المشتركة حول وقف إطلاق النار.
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