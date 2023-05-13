د. الهندي: اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين والمنازل والأفراد

أكد الدكتور محمد الهندي مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 13/5/2023، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه مصر يشمل وقف استهداف المدنيين ووقف استهداف المنازل ووقف استهداف الأفراد، وسيدخل التنفيذ الساعة 10 مساءً.

وأوضح د. الهندي في تصريح لقناة الجزيرة، أن الاتفاق على وقف لإطلاق النار يتضمن وقف استهداف المدنيين والأفراد وتعني "المقاومين والمجاهدين".

وحول ضمانات الاتفاق، قال د. الهندي: "الضمانات هي قوتنا ونحن حافظنا على قوتنا ووحدة داخلية والتفاف حول المقاومة وهي الضمانة الوحيدة أمام إسرائيل وقد أدارت ظهرها في السابق لنا"

وأضاف:" إسرائيل بدأت جولة التصعيد باستهداف مبان لمدنيين وكان ردنا دفاعاً عن النفس"، ونحن نراكم نقاط قوة وامكانات تتيح لنا مواجهة اعتداءات".

وأكد أن الغرفة المشتركة للمقاومة كانت سنداً وحاضنة في المواجهة الأخيرة.

وفي رده حول إطلاق المقاومة صواريخ قبل الساعة 10 قال د. الهندي: "إطلاق الصواريخ رسالة بأن مقدراتنا وإرادتنا وتصميمنا ما زال كما هو"