المنتدى التكنولوجي في الاتحاد الاسلامي ينعى الشهيد أحمد أبو دقة

نعى المنتدى التكنولوجي الفلسطيني في الاتحاد الاسلامي في بيان له الشهيد القائد المهندس أحمد أبو دقة، الذي استشهد جراء عملية اغتيال جبانة في عدوان صهيوني لا يزال مستمر على شعبنا الفلسطيني.

هذا نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سبيل الله أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" صدق الله العظيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز ينعى المنتدى التكنولوجي الفلسطيني الشهيد القائد المهندس/ أحمد أبودقة، الذي إستشهد جراء عملية إغتيال جبانة في عدوان صهيوني لا يزال مستمر على شعبنا الفلسطيني، إن الشهيد المهندس إرتقى بعد حياة مشرفة ومليئة بعناوين كبيرة للتضحية والفداء سخّر طيلة مسيرته كافة خبراته وعلمه لخدمة أبناء شعبه.

وإذ ننعى الشهيد البطل، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعموم شعبنا ولعائلته وللمهندسين كافة.

الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى البواسل

المنتدى التكنولوجي الفلسطيني في الاتحاد الاسلامي بالنقابات المهنية

السبت 13/مايو /2023