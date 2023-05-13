دعوية الجهاد تستنكر استهداف الاحتلال للمساجد وبيوت العبادة

أعربت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 13/5/2023، عن استهجانها واستنكارها الشديد لاستهداف قوات الاحتلال الصهيوني للمساجد وبيوت العبادة موضحة أن استهداف وتدمير المساجد أظهر الوجه الحقيقي الحاقد للاحتلال الصهيوني البربري.

وأكدت اللجنة الدعوية أن قصف قوات الاحتلال مساء أمس لبيوت المواطنين أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمسجد الأبرار بدير البلح بشكل كبير.

وقالت الدعوية : "إن الهجمة الصهيونية على أهلنا في قطاع غزة أظهرت الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني العنصري الذي يصب حمم نيرانه الحاقدة على أبناء شعبنا الفلسطيني مستخدماً الطائرات والأسلحة المحرمة دولياً"

واعتبرت اللجنة الدعوية أن استهداف المساجد جريمة حرب مخالفة لكافة الشرائع السماوية والمبادئ الإنسانية والقانون الدولي. محملة العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن ذلك.

وطالبت العالم أجمع بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة من حماقات العدو ولجمه بأسرع وقت ، داعيةً الأمتين العَربية والإسلامية وكافة أحرار العالم بالتَحرك العاجل من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته.