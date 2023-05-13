شركة توزيع الكهرباء توضح سبب توقف الكهرباء المتوقع الاثنين

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم السبت 13/5/2023، أن التوقف المتوقع لعمل محطة التوليد في قطاع غزة يوم الاثنين القادم 2023/5/15م بسبب قرب نفاذ كميات الوقود سيؤدي إلى رفع نسبة العجز الكهربائي لقرابة 70%.

وبينت الشركة، أن قطاع غزة سيعتمد على مصدر كهربائي واحد لن يلبي الحدود الدنيا من احتياجاته، مما سيكون له بالغ الأثر على كافة المرافق والمنشآت الحيوية في قطاع غزة وعلى رأسها القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع الصرف الصحي وقطاع المياه والخدمات الحيوية الأخرى، كما سيؤدي إلى تفاقم خطير للوضع الإنساني.

وحذرت الشركة، من تداعيات النقص الحاد والوشيك في امدادات الطاقة في ظل انعدام الخيارات والبدائل، وهي توجه دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية وجميع الأطراف ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل للسماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد وتوفير كهرباء عاجلة لقطاع غزة لوقف التدهور الخطير المتوقع على مستوى الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، والحيلولة دون انهيار قطاع الخدمات ومن بينها القطاع الصحي الذي يحتاج لكهرباء مستمرة.

فيما دعت الشركة كافة المواطنين والمؤسسات بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات محتملة قريبة على جدول توزيع الكهرباء بسبب توقف محطة التوليد أو أي أعطال في شبكات الكهرباء قد تحدث نتيجة العدوان.