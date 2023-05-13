بالفيديو سرايا القدس.. نتحدى العـدو بالكشف عن الخسائر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:30 م
13 مايو 2023
كورنيت
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

سرايا القدس.. نتحدى العـدو بالكشف عن الخسائر

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات