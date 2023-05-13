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بالفيديو
سرايا القدس.. نتحدى العـدو بالكشف عن الخسائر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:30 م
13 مايو 2023
سرايا القدس.. نتحدى العـدو بالكشف عن الخسائر
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