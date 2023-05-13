القيادي شهاب: إصرار المقاومة على القتال يُعمق مأزق الاحتلال

أكد القيادي والناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي، داوود شهاب، أن إصرار المقاومة على القتال يعمق مأزق الاحتلال.

وقال شهاب في تصريحات صحفية: " بدون المقاومة لن يلتفت أحد إلى معاناة الشعب الفلسطيني وعذاباته، وفي كل مواجهة تسجل المقاومة تقدماُ جديدا وتثبت فاعلية أكبر وأوسع في الميدان".

وأضاف القيادي شهاب : "إن هذا السلاح الذي يشاهده العالم هو انجاز وابداع الفلسطيني المقاوم رغم الحصار والتضييق والملاحقة".

وتابع: " لو توفرت حاضنة عربية للمقاومة فإنها ستكون أمام تحقيق النصر الذي يتمناه كل عربي ومسلم وحر في العالم".

ولفت القيادي شهاب إلى أن ضعف الموقف العربي والاسلامي حرم المقاومة من تحقيق مكاسب سياسية تتناسب مع حجم تضحياتها الكبيرة وصلابتها وصمودها.