حشد: ندين الصمت الدولي على العدوان والاحتلال يتعمد استهداف المدنيين بغزة

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، مواصلة العدوان "الاسرائيلي" لليوم الخامس على التوالي الذي ارتكبت فيه الاحتلال عمليات قتل موصوفة.

وقالت الهيئة على لسان مديرها، صلاح عبد العاطي: "ندين صمت المجتمع الدولي على صمته على عدوان الاحتلال على قطاع غزةـ، محذاراً من استمرار العدوان واتساعه نطاقه".

وأكد عبد العاطي أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة في تنكر واضح لمبادئ القانون الدولي.

وأضاف :"تعد جريمة اغتيال المقاومين السة في بيوتهم عملية قتل موصوفة وخاصة أنهم كانوا أمنين في بيوتهم ولم يكونوا في ساحات القتال حيث قتل الاحتلال الى جانبهم زوجاتهم.

وتابع عبد العاطي: "لأول مرة يتم استخدام طائرات انتحارية وصواريخة ارتجاجية محرمة دولية في أكثر منطقة مكتظ بالسكان في العالم، مديناً هذه الجرائم التي راح ضحيتها 33 من المدنيين".

وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالعمل على وقف الاغتيالات التي يقوم بها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

كما طالب عبد العاطي بفتح تحقيق جاد باستخدام الاحتلال اسلحة محرمة دولياً ولا سيما ساتخدام الأسلحة الارتجاجية، مطاباً التفؤيق بين الضحية والجلاد.

وأردف: "الاحتلال يحاول الضغط على المقاومة من خلال عمليات قصف المنازل المدنية، وهذا مخالف لأحكام القانون الدولي في الحروب ومخالف لما أقرته محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "على المجتمع الدولي الا يكترث بصواريخ المقاومة المشروعة وإنما الاكتراث بصواريخ الاحتلال التي تستهدف المواطنين المحاصرين منذ سنوات في قطاع غزة".

كما طالب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، السلطة الفلسطينية بوقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف سياسة التفريق بين الضفة وغزة.