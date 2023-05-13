إذاعة الجيش: "إسرائيل" تشعر بالاستياء من استمرار التصعيد مع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:17 م
13 مايو 2023
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ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت 13-5-2023، أن كيان الاحتلال يشعر بحالة من الاستياء من استمرار التصعيد مع سرايا القدس والمقاومة في قطاع غزة.

وبدوره، قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش: "إسرائيل مستاءة بسبب استمرار التصعيد مع غزة، وعدم تمكنها من التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ عدة أيام".

وكانت وجهت سرايا القدس رشقة صاروخية كبيرة ومركزة لمستوطنات غلاف غزة وأسدود وعسقلان؛ رداً على استشهاد القائد الكبير إياد الحسني مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس.

كما أعلنت سرايا القدس، عن تمكن مجاهديها من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني "بصواريخ موجهة" على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدها بسلام.

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