"مالية غزة": صرف رواتب الموظفين غداً الأحد بنسبة 60%

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت13/5/2023م، موعد صرف دفعة راتب شهر 4/2023م.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الغاشم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وإننا إذ نتقدم بالشكر الكبير لجهود موظفينا الأبطال في كافة مواقع عملهم، الذين ما تخلوا عن مسئولياتهم وثبتوا بالميدان في سبيل أداء واجبهم الوطني والوظيفي، رغم صعوبة الحال وعظم المخاطر".

وأضافت:" نؤكد أننا عملنا جاهدين طوال الأيام الماضية لتجاوز عقبات عديدة اعترضت جهود صرف الراتب، وبفضل الله تم تجاوزها وعليه تعلن وزارة المالية عن صرف دفعة راتب شهر 4/2023 وذلك غداً الأحد بنسبة 60%وبحد أدنى 1800 شيقل في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:



⭕ تصريح صحفي:

نترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الغاشم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وإننا إذ نتقدم بالشكر الكبير لجهود موظفينا الأبطال في كافة مواقع عملهم، الذين ما تخلوا عن مسئولياتهم وثبتوا بالميدان في سبيل أداء واجبهم الوطني والوظيفي، رغم صعوبة الحال وعظم المخاطر.

نؤكد أننا عملنا جاهدين طوال الأيام الماضية لتجاوز عقبات عديدة اعترضت جهود صرف الراتب، وبفضل الله تم تجاوزها وعليه تعلن وزارة المالية عن صرف دفعة راتب شهر 4/2023 وذلك غداً الأحد بنسبة 60%وبحد أدنى 1800 شيقل في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

حفظ الله شعبنا وسلمه من كيد الاحتلال

وزارة المالية

السبت 13 مايو 2023