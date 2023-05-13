سرايا القدس: استهدفنا موقع حساساً للعدو بصواريخ موجهة شرق غزة 

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت13/5/2023م، استهدافها مواقع حساس للعدو شرق قطاع غزة بصواريخ موجهة حققت إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري :" تمكن مجاهدونا بعون الله من استهداف عدة مواقع حساسة للعدو الصهيوني بصواريخ موجهة على الحافة الشرقية لقطاع غزة، محققين إصابات مؤكدة، وعاد مجاهدونا إلى قواعدها بسلام".

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي قصف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ بعيدة المدى، في إطار ردها على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي ضمن عملية "ثأر_الأحرار".