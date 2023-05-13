مزهر: نحن أقرب إلى النصر وغزة تحارب عن كرامة الأمة

أكد ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن شعبنا ومقاومته أقرب إلى النصر، والاستفتاء الذي شاهدناه في جنازة تشييع القائد "أبو أنس الحسني" خير دليل على ذلك.

وقال مزهر في تصريح لإذاعة القدس: "غزة لن ترفع الراية البيضاء وهي تحارب اليوم عن كرامة الأمة، مبيناً أنه لن نقبل بتغيير بقواعد الاشتباك واغتيال المقاومين لن يكون نزهة لنتنياهو وأعضاء حكومته المتطرفة".

وأضاف: "المقاومة قدمت القادة قبل الجند، ولديها القدرة والقيادة الحكيمة للاستمرار وإدارة هذه المعركة، وهي لا زالت متمسكة بشروطها، وغزة لن تقبل بعودة سياسة الاغتيالات".