كتائب المجاهدين: نزف قادة سرايا القدس ومعركة "ثأر الأحرار" مستمرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:04 م
13 مايو 2023
كتائب المجاهدين
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زف الناطق العسكري لكتائب المجاهدين "أبو بلال"، مساء اليوم السبت 13-5-2023، بكل فخر واعتزاز الشهداء الأبرار من قادة المقاومة أعضاء المجلس العسكري في سرايا القدس وشهداء شعبنا الصامد الذين ارتقوا خلال عمليات الاغتيال الجبانة.

وقال أبو بلال في تصريح مقتضب: "معركة "ثأر الأحرار" التي ردت فيها غرفة العمليات المشتركة على جرائم العدو الصهيوني بحق قادة المقاومة ومجاهديها والمدنيين من أبناء شعبنا ما زالت متواصلة".

وأضاف: "كتائب المجاهدين جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة الموحدة في الميدان تصد العدوان وتُصلي مغتصبات ومواقع الكيان المؤقت بلظى رشقاتها المباركة".

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