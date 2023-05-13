كتائب المجاهدين: نزف قادة سرايا القدس ومعركة "ثأر الأحرار" مستمرة

زف الناطق العسكري لكتائب المجاهدين "أبو بلال"، مساء اليوم السبت 13-5-2023، بكل فخر واعتزاز الشهداء الأبرار من قادة المقاومة أعضاء المجلس العسكري في سرايا القدس وشهداء شعبنا الصامد الذين ارتقوا خلال عمليات الاغتيال الجبانة.

وقال أبو بلال في تصريح مقتضب: "معركة "ثأر الأحرار" التي ردت فيها غرفة العمليات المشتركة على جرائم العدو الصهيوني بحق قادة المقاومة ومجاهديها والمدنيين من أبناء شعبنا ما زالت متواصلة".

وأضاف: "كتائب المجاهدين جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة الموحدة في الميدان تصد العدوان وتُصلي مغتصبات ومواقع الكيان المؤقت بلظى رشقاتها المباركة".