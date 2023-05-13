الطاقة بغزة تحذر:محطة التوليد ستتوقف عن العمل ظهر يوم الاثنين القادم بسبب نفاد الوقود

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:58 م
13 مايو 2023
كهرباء غزة.jfif
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حذرت سلطة الطاقة بغزة، مساء اليوم السبت 13/5/2023م، أن استمرار العدوان "الإسرائيلي" ينذر بوقوع كارثة إنسانية محققة، بسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع

وقالت سلطة الطاقة في مؤتمر صحفي:" منذ بداية العدوان الإسرائيلي انخفض إنتاج محطة الكهرباء إلى حوالي 45-48 ميجاوات"، مشيرة إلى أن محطة التوليد ستتوقف عن العمل ظهر يوم الاثنين القادم، بسبب نفاد الوقود

كما أشارت إلى العجز في الطاقة سيرتفع لنحو 70%، وهي نسبة معرضة للزيادة حال تضرر أحد الخطوط أو زيادة الطلب على الأحمال.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، اليوم السبت 13-5-2023، حيث قصفت 4 منازل منذ ساعات الصباح في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

 
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