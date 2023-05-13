بالصور عشرات الآلاف يشيعون القائد في سرايا القدس إياد الحسني

شيع عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت13/5/2023م، القيادي البارز بسرايا القدس إياد الحسني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وانطلق موكب التشيع من مسقط راس الشهيد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وتم الصلاة على جثمانه الطاهر ظهراً في المخيم، ووري الثرى إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ رضوان، وسط مطالبات للمقاومة بالرد والانتقام لدماء القائد وكافة الشهداء.

واستشهد القائد الحسني مساء أمس الجمعة12/5/2023م، في عملية اغتيال "إسرائيلية" استهدفت شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاده ومواطن أخر، وإصابة عدد من المواطنين، فضلاً عن أحداث أضرار مادية وجسيمة في شقق ومنازل المواطنين المجاورة.













