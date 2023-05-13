بالفيديو لحظة اصابة معبر "ايريز" بصواريخ المقاومة خلال تواجد جنود الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:29 م
13 مايو 2023
صواريخ المقاومة
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لحظة اصابة معبر "ايريز" بصواريخ المقاومة خلال تواجد جنود الاحتلال.

 

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