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بالفيديو
لحظة اصابة معبر "ايريز" بصواريخ المقاومة خلال تواجد جنود الاحتلال
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:29 م
13 مايو 2023
لحظة اصابة معبر "ايريز" بصواريخ المقاومة خلال تواجد جنود الاحتلال.
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