"التعليم بغزة": سنتخذ القرار المناسب بشأن الامتحانات النهائية في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي"

قالت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم السبت13/5/2023م" إنها ستتخذ القرار المناسب بشأن عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على قطاع غزة".

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي:" سنتخذ القرار المناسب بشأن عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ضوء المستجدات؛ بما يضمن استقرار النظام التعليمي ومصلحة الطلبة".

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي

تستنكر وزارة التربية والتعليم العالي العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا ومقدراته، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الطلبة والعاملين، وإلحاق أضرار مادية في عدد من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة المستمر منذ عدة أيام ونحن على أعتاب نهاية العام الدراسي.

وتتقدم الوزارة بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع المدارس والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات المستمرين في أداء واجبهم في ظل الظروف الراهنة والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم النفسي والتربوي والتعليمي اللازم، وتدعو الوزارة الطلبة وأولياء أمورهم للاستفادة من المحتوى التعليمي في بوابة روافد التعليمية وقناتيها: الأرضية، وعبر اليوتيوب، وكذلك إذاعة التربية والتعليم وصفحتها على الفيسبوك، كما تدعوهم إلى الاستفادة من خدمات الدعم النفسي التي يقدمها المرشدون التربويون عبر التواصل على الأرقام التي نشرتها أقسام الإرشاد والتربية الخاصة التابعة للمديريات.

وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ القرار المناسب بشأن عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في ضوء المستجدات؛ وبما يضمن استقرار النظام التعليمي ومصلحة الطلبة، كما وتدعو جميع المدارس، والمعلمين، والطلبة وأولياء أمورهم إلى اعتماد المنصات الرسمية التابعة للوزارة كمصدر وحيد للمعلومات والتعميمات الصادرة عن الوزارة، وعدم التعاطي مطلقاً مع ما يتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ شعبنا وأبناءنا، وأن يتقبل شهداءنا، وأن يعجل بشفاء جرحانا، وأن يجعل النصر حليفنا.

وزارة التربية والتعليم العالي- قطاع غزة

السبت 13 مايو 2023م