بالصور اليوم الخامس للعدوان... قصف منازل المواطنين هو الهدف

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، اليوم السبت 13-5-2023، حيث قصفت 7 منازل منذ ساعات الصباح في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكانت قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية، صباح اليوم السبت، منزلاً بشكل كامل في بيت حانون يعود لآل الزعانين شمال قطاع غزة، ليكون هو المنزل الثاني بعد تدمير آخر في بيت لاهيا يعود لعائلة المدهون، بالإضافة لاستهداف منزل عائلة الشهيد بهاء أبو العطا في الشجاعية، وتدمير منزل آخر في الزيتون يعود لعائلة سلمي بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنزل لعائلة نبهان في محيط بئر النعجة غرب معسكر جباليا، ومنزلاً سادساً لعائلة الشنباري في بيت حانون شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، وقوع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة جراء تدمير طائرات الاحتلال الصهيوني لمنزل عائلة الزعانين في بيت حانون.

وفي ذات السياق، أوضحت المصادر ذاتها، أنه تم إصابة سيدتين بجراح متوسطة، جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة المدهون في بيت لاهيا شمال القطاع .

وبحسب شهود العيان كانت طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً تحذيرياً صوب المنزل المستهدف في بلدة بيت لاهيا قبل قصفه بشكل كامل وتدميره عن بكرة أبيه.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة نبهان في محيط بئر النعجة غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي ذات الإطار، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة الشنباري في بيت حانون شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة طافش بحي الزيتون قرب مسجد بن عمير وتم تدميره بالكامل.

اعترفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت 13-5-2023، أن الصواريخ التي يستخدمها جيش الاحتلال في استهداف المنازل بغزة هي الأكثر تطوراً.

وقال الصحفي "الإسرائيلي" نواعم أمير: "إن الصواريخ التي تستخدمها طائرات "سلاح الجو" لمهاجمة منازل عناصر "الجهاد الإسلامي" في غزة هي الأكثر تطوراً". على حد زعمه.

جاءت هذه الهجمة الشرسة من قوات الاحتلال الصهيوني في أعقاب تهديد سرايا القدس وقصفها لمستوطنات غلاف غزة وأسدود وعسقلان برشقات صاروخية كبيرة ومركزة رداً على استشهاد القائد الكبير إياد الحسني مسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس.









