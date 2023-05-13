المباحث العامة توقف شخصاً تلاعب بمشاعر المواطنين بطلب إخلاء منزلهم

أوقفت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في الشرطة بمحافظة غزة، شخصاً لإثارته البلبلة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقيامه بالاتصال على أحد المواطنين والطلب منه إخلاء منزله تمهيداً لقصفه.

وبيّنت المباحث العامة، أنها وفور تلقي الإشارة وبالمتابعة الفنية والميدانية تم الوصول إلى الشخص المتصل، وعلى الفور تم ضبط المدعو (ع، ع)، وباستجوابه أقر بما نسب إليه، مفيداً بأن الاتصال من باب "المزاح".

وعليه تم توقيف الشخص المذكور ومصادرة الهاتف المحمول، وإحالته وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وبهذا الصدد، تهيب المباحث العامة بالشرطة بجميع المواطنين إلى إعلاء روح المسؤولية الوطنية والمجتمعية، داعية إلى مزيد من التكاتف وتجنب أية تصرفات من شأنها إثارة البلبلة وإرباك الجبهة الداخلية.

وحذرت في الوقت ذاته، من أنها تتابع أية إشارات بتصرفات مخالفة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.