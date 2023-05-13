المقاومة تبدأ بدك المستوطنات...والاحتلال يتحدث عن أضرار مادية في إسدود ونتيفوت

أطلقت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم السبت 13/5/2023 ، وابلاً كبيراً من الصواريخ صوب البلدات الصهيونية المحاذية للقطاع، في ضربات وصفت بالأكبر منذ بداية دولة التصعيد الحالية.

قرابة 100 صاروخ أطلقت صوب مستوطنات الغلاف في الضربة الحالية وفقا لإعلام الاحتلال . قال الكاتب اليؤور ليفي في صحيفة يديعوت اليوم السبت 13/5/2023 ، ان دفعة الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية هي الأثقل منذ بداية الجولة الحالية.

ومن جانبها قالت الإذاعة الإسرائيلية: إن الدفعة الجديدة من الصواريخ غير مسبوقة واستهدفت مناطق بعيدة.

وكانت صفارات الانذار دوت في عسقلان وإسدود وغان يفنه ونتسان ومفطاحيم وافشالوم وديكل

ضربات المقاومة تأتي بعد بيان مقتضب لسرايا القدس أكدت خلال على نيتها قصف البلدات الصهيونية ، وجاهزيتها والمقاومة لمعركة طويلة .