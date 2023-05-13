الإعلام الحكومي ينشر تفاصيل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

الإعلام الحكومي: عدد الشهداء جراء العدوان بلغ حتى الآن 33 شهيداً، 30% منهم من النساء والأطفال، وإصابة 147 مواطناً، 60% منهم نساء وأطفال.

الإعلام الحكومي: حتى اللحظة دمر الاحتلال 15 منزلاً بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدم كلي، وتضرر 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة، غير صالحة للسكن.

الإعلام الحكومي: بلغت القيمة التقديرية الأولية للخسائر جراء العدوان على غزة، قرابة 5 مليون دولار.

الإعلام الحكومي: القطاع الزراعي تعرض جراء العدوان لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 مليون دولار، جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية.

الإعلام الحكومي: وزارة التنمية الاجتماعية قدمت مساعدات إغاثية ونقدية عاجلة لقرابة 100 أسرة فقدت منازلها، ووفرت بدل إيجار وسكن مؤقت لهذه العائلات.

الإعلام الحكومي: تلقى الرقم الوطني 109 أكثر من 5020 اتصالاً على مدى الأيام الماضية وتم تحويلها لجهات الاختصاص للمتابعة وعمل اللازم.

الإعلام الحكومي: الدفاع المدني نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية 40 مهمة عمل ميدانية.

الإعلام الحكومي: طواقم حماية المستهلك نفذ 20 جولة ميدانية، زارت خلالها 282 نقطة بيع، وحررت 7 مخالفات تتعلق بمحاولات تلاعب بالأسعار أو احتكار.

الحكومي: طواقم الطوارئ في البلديات تعاملت مع 88 مهمة عمل في مختلف المحافظات جراء القصف الإسرائيلي.

الإعلام الحكومي: طواقم شركة الكهرباء نفذت 71 مهمة عمل ميداني لوصل خطوط ومعالجات تلفيات بالأعمدة جراء غارات الاحتلال.