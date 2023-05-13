سـرايا القدس: سنجدد قصفنا الصاروخي للمدن المحتلة والمقاومة أعدت نفسها لأشهر

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 13/5/2023 إن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار ، وخاصة مع استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة.

وقالت السرايا خلال بيان مقتضب: إن المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، ونمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ويشار إلى أن سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية تقود حرباً شرسة وفقا تكتيك مدروس منذ خمسة أيام مع الاحتلال الاسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب الجرائم بحق المدنيين وقادة سرايا القدس ، حيث بلغت أعداد الشهداء منذ بداية العدوان لـ33 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء.