بعد نجاة المطلوبين في نابلس...الاحتلال يحاول ترويج الأكاذيب

أكدت مصادر محلية خاصة لـ"فلسطين اليوم" ان قوات الاحتلال فشلت في اغتيال مطلوبين من كتيبة بلاطة بنابلس اليوم السبت خلال عملية الاقتحام والمباغتة ومحاصرة احد الشقق في نابلس.

قوات الاحتلال أصدرت بياناً حاولت فيه خداع المواطنين بنجاحها في اغتيال المطلوبين الذين تحصنا في شقة بنابلس .

مصادر محلية أكدت مجدداً نجاة المطلوبين في العملية ، في فشل واضح لقوات الاحتلال التي جندت كافة عتادها لتنفيذ العملية .

المصادر الطبية أعلن عن استشهاد جهاد مشه (32 عاماً) وعدنان وسيم الأعرج (19 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس المحتلة.