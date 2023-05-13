الجهاد الإسلامي تنعى شهيدي نابلس وتؤكد أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تكسر إرادة المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيدين البطلين: سائد جهاد مشه (32 عاماً) وعدنان وسيم الأعرج (19 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم السبت.

وأكد الحركة في بيان نعي الشهيدين، أن هذه الجريمة النكراء هي امتداد لبشاعة العدو وجرائمه بحق قادة سرايا القدس وأبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي سترتد ثأراً وغضباً في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية، قائلة: "مقاومونا حاضرون في كل الساحات".

وعزت عوائل الشهداء الكرام، ونجدد عهدنا مع ثوار شعبنا في جبل النار على استمرار نهج الاشتباك مهما بلغت التضحيات، وندعو جماهيرنا لمزيد من الصمود والثبات ورد العدوان حتى النصر الموعود في باحات المسجد الأقصى.

واستشهد فلسطينيان، وأُصيب 7 آخرون بجراح مختلفة برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوة "إسرائيلية" خاصة مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

نص بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي شهيدي نابلس والتأكيد أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تكسر إرادة المقاومة

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيدين البطلين: سائد جهاد مشه (32 عاماً) وعدنان وسيم الأعرج (19 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة بنابلس المحتلة.

إنّنا نؤكد أن هذه الجريمة النكراء هي امتداد لبشاعة العدو وجرائمه بحق قادة سرايا القدس وأبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي سترتد ثأراً وغضباً في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية، وإن مقاومينا حاضرون في كل الساحات.

نعزي عوائل الشهداء الكرام، ونجدد عهدنا مع ثوار شعبنا في جبل النار على استمرار نهج الاشتباك مهما بلغت التضحيات، وندعو جماهيرنا لمزيد من الصمود والثبات ورد العدوان حتى النصر الموعود في باحات المسجد الأقصى.

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

السبت 23 شوال 1444هـ، 13 مايو 2023م