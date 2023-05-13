بالفيديو فاصل الشهيد القائد "أحمد أبو دقة"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:12 ص
13 مايو 2023
القائد احمد ابو دقة.jpg
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