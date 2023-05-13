فيديو لحظة تدمير منزل في بيت لاهيا شمال القطاع 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 ص
13 مايو 2023
قصف منزل.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

فيديو لحظة تدمير منزل في بيت لاهيا شمال القطاع 

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات