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فيديو لحظة تدمير منزل في بيت لاهيا شمال القطاع
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 ص
13 مايو 2023
فيديو لحظة تدمير منزل في بيت لاهيا شمال القطاع
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