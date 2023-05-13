بالفيديو جماهير حاشدة تُشيع جثمان الشهيد الكبير إياد الحسني

شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني بتشييع جثمان الشهيد القائد الكبير إياد الحسني إلى مثواه الأخير، بعد أن اغتالته طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، في إطار استمرار العدوان المتواصل على قطاع غز.

واغتال الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إياد الحسني، مسؤول العمليات المركزية في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، إثر استهداف طاله مع مساعده خلال تواجدهما في إحدى الشقق السكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.

نعت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة شهيدها القائد الكبير، إياد العبد الحسني "أبو أنس"- عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة مساء اليوم في غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات "إسرائيلية" عدواناً على غزة، أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب" والقدس المحتلة.