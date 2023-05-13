إصابتان في قصف منزل بيت لاهيا

بالفيديو متابعة أولا بأول : استهدافات متتالية على القطاع وتدمير 4 منازل منذ الصباح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 ص
13 مايو 2023
تدمير منزل
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قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية اليوم السبت 13/5/2023  منزلاً بشكل كامل في بيت حانون يعود لآل الزعانين شمال قطاع غزة ليكون هو المنزل الثاني بعد تدمير آخر في بيت لاهيا يعود لعائلة المدهون صباح اليوم ، بالإضافة لاستهداف منزل في الشجاعية ، واخر في الزيتون يعود لعائلة سلمي بحي الزيتون جنوب مدينة غزة .

مصادر محلية ، أكدت وقوع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة جراء تدمير منزل يعود لعائلة الزعانين.

وكانت المصادر المحلية أعلنت إصابة سيدتين بجراح متوسطة، جراء قصف الاحتلال لمنزل بيت لاهيا  .

وكانت طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً تحذيرياً صوب المنزل قبل قصفه بشكل كامل .

ويأتي قصف المنزل بعد تنفيذ طائرات الاحتلال استهدافاً لمنزل يعود لعائلة مهنا بشارع اليرموك وسط مدينة غزة ، بالإضافة إلى شقة الشهيد بهاء أبو العطا في الشجاعية .

فيما يلي جملة الاستهدافات في مدينة غزة : 

1:50 طائرات الاحتلال الحربية تقصف بشكل كامل منزل الأسير المحرر زياد سلمي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة

12:50  غارة  جديدة تستهدف أرضا زراعية في منطقة عزبة عبد ربه شرق جباليا

12:30: استهداف أرض زراعية في منطقة الفروسية شمال مدينة غزة 

12:23  قصف صهيوني جديد في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

1:20 الاحتلال يستهدف شقة سكينة في الشيخ زايد شمال قطاع غزة

1:25 الاحتلال يستهدف منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

إليكم الإحصائية كاملة للمنازل التي دمرها الاحتلال منذ بداية العدوان "الإسرائيلية" على غزة:

  • منزل عائلة البهتيني في حي التفاح شرق مدينة غزة.
  • شقق سكنية في عمارة الدولي بحي الرمال بمدينة غزة.
  • منزل عائلة الغنام في مدينة رفح.
  • منزل عائلة الاغا في بلدة القرارة شرق خانيونس .
  • منزل عائلة المصري في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
  • منزل مهجور في منطقة الساقية في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.
  • شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
  • منزل لعائلة أبو دقة في بني سهيلا شرق خانيونس.
  • منزل عائلة بشير قرب ملعب الدرة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.
  • منزل عائلة الحشاش في مدينة رفح.
  • منزل عائلة طه في منطقة الفاخورة شمال قطاع غزة .
  • منزل عائلة أبو طير في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.
  • شقة سكنية في عمارة مدنية بحي النصر بمدينة غزة.
  • منزل عائلة ياسين بحي الزيتون بمدينة غزة.
  • منزل عائلة أبو عبيد بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
  • منزل لعائلة أبو العطا في شارع الطواحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة..فجر 13-5_2023
  • منزل لعائلة مهنا بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.فجر 13-5_2023
  • منزل يعود لعائلة المدهون بلدة بيت لاهيا 13_5_2023

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