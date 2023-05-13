بالفيديو متابعة أولا بأول : استهدافات متتالية على القطاع وتدمير 4 منازل منذ الصباح

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية اليوم السبت 13/5/2023 منزلاً بشكل كامل في بيت حانون يعود لآل الزعانين شمال قطاع غزة ليكون هو المنزل الثاني بعد تدمير آخر في بيت لاهيا يعود لعائلة المدهون صباح اليوم ، بالإضافة لاستهداف منزل في الشجاعية ، واخر في الزيتون يعود لعائلة سلمي بحي الزيتون جنوب مدينة غزة .

مصادر محلية ، أكدت وقوع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة جراء تدمير منزل يعود لعائلة الزعانين.

وكانت المصادر المحلية أعلنت إصابة سيدتين بجراح متوسطة، جراء قصف الاحتلال لمنزل بيت لاهيا .

وكانت طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً تحذيرياً صوب المنزل قبل قصفه بشكل كامل .

ويأتي قصف المنزل بعد تنفيذ طائرات الاحتلال استهدافاً لمنزل يعود لعائلة مهنا بشارع اليرموك وسط مدينة غزة ، بالإضافة إلى شقة الشهيد بهاء أبو العطا في الشجاعية .

فيما يلي جملة الاستهدافات في مدينة غزة :

1:50 طائرات الاحتلال الحربية تقصف بشكل كامل منزل الأسير المحرر زياد سلمي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة

12:50 غارة جديدة تستهدف أرضا زراعية في منطقة عزبة عبد ربه شرق جباليا

12:30: استهداف أرض زراعية في منطقة الفروسية شمال مدينة غزة

12:23 قصف صهيوني جديد في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

1:20 الاحتلال يستهدف شقة سكينة في الشيخ زايد شمال قطاع غزة

1:25 الاحتلال يستهدف منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

إليكم الإحصائية كاملة للمنازل التي دمرها الاحتلال منذ بداية العدوان "الإسرائيلية" على غزة: