بالفيديو متابعة أولا بأول : استهدافات متتالية على القطاع وتدمير 4 منازل منذ الصباح

قصفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" الحربية اليوم السبت 13/5/2023 منزلاً بشكل كامل في بيت حانون يعود لآل الزعانين شمال قطاع غزة ليكون هو المنزل الثاني بعد تدمير آخر في بيت لاهيا يعود لعائلة المدهون صباح اليوم ، بالإضافة لاستهداف منزل في الشجاعية ، واخر في الزيتون يعود لعائلة سلمي بحي الزيتون جنوب مدينة غزة .
مصادر محلية ، أكدت وقوع أضرار كبيرة في المنازل المجاورة جراء تدمير منزل يعود لعائلة الزعانين.
وكانت المصادر المحلية أعلنت إصابة سيدتين بجراح متوسطة، جراء قصف الاحتلال لمنزل بيت لاهيا .
وكانت طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً تحذيرياً صوب المنزل قبل قصفه بشكل كامل .
ويأتي قصف المنزل بعد تنفيذ طائرات الاحتلال استهدافاً لمنزل يعود لعائلة مهنا بشارع اليرموك وسط مدينة غزة ، بالإضافة إلى شقة الشهيد بهاء أبو العطا في الشجاعية .
فيما يلي جملة الاستهدافات في مدينة غزة :
1:50 طائرات الاحتلال الحربية تقصف بشكل كامل منزل الأسير المحرر زياد سلمي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة
12:50 غارة جديدة تستهدف أرضا زراعية في منطقة عزبة عبد ربه شرق جباليا
12:30: استهداف أرض زراعية في منطقة الفروسية شمال مدينة غزة
12:23 قصف صهيوني جديد في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
1:20 الاحتلال يستهدف شقة سكينة في الشيخ زايد شمال قطاع غزة
1:25 الاحتلال يستهدف منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
إليكم الإحصائية كاملة للمنازل التي دمرها الاحتلال منذ بداية العدوان "الإسرائيلية" على غزة:
- منزل عائلة البهتيني في حي التفاح شرق مدينة غزة.
- شقق سكنية في عمارة الدولي بحي الرمال بمدينة غزة.
- منزل عائلة الغنام في مدينة رفح.
- منزل عائلة الاغا في بلدة القرارة شرق خانيونس .
- منزل عائلة المصري في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
- منزل مهجور في منطقة الساقية في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.
- شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
- منزل لعائلة أبو دقة في بني سهيلا شرق خانيونس.
- منزل عائلة بشير قرب ملعب الدرة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.
- منزل عائلة الحشاش في مدينة رفح.
- منزل عائلة طه في منطقة الفاخورة شمال قطاع غزة .
- منزل عائلة أبو طير في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.
- شقة سكنية في عمارة مدنية بحي النصر بمدينة غزة.
- منزل عائلة ياسين بحي الزيتون بمدينة غزة.
- منزل عائلة أبو عبيد بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
- منزل لعائلة أبو العطا في شارع الطواحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة..فجر 13-5_2023
- منزل لعائلة مهنا بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.فجر 13-5_2023
- منزل يعود لعائلة المدهون بلدة بيت لاهيا 13_5_2023