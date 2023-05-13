بالصور الدفاع المدني يُنفذ 111 مهمة منذ بدء العدوان على غزة

نفذت أطقم مديرية الدفاع المدني 111 مهمة متنوعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 96 ساعة من العدوان.

وفي هذا الصدد، أوضحت إحصائية للدفاع المدني أن طواقمها تلقت 78 إشارة استغاثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن طواقمها نفذت 58 مهمة إطفاء لأماكن استهدفها الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة.

ولفتت إلى أنها انتشال ونقل شهداء من الأماكن المستهدفة، فيما تعاملت أطقم الإسعاف لديها مع 40 إصابة مختلفة ونقلتها إلى مستشفيات القطاع في كافة المحافظات.

وأفادت مديرية الدفاع المدني أنها نفذت 13 مهمة إنقاذ لمواطنين في الأماكن التي تعرضت للاستهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأكدت أن الطواقم المختصة لديها تُواصل العمل في حالة استنفار وجهوزية للتعامل مع أي طارئ.

وفي أبرز المهام التي قامت بها أطقم الدفاع المدني خلال 24 ساعة:

- السيطرة على حريق نجم عن قصف الاحتلال لمنزل "أبو العطا" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

- التعامل مع القصف الإسرائيلي على شقة سكنية في حي النصر بغزة، والذي خلف عدداً من الشهداء والإصابات.









