تل أبيب: تم تسوية الخلاف مع الأردن والأخيرة لا تنوي استدعاء سفيرها

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أنه تم تسوية الخلافات مع الأردن، والتي نشبت في أعقاب مناقشة البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يعتبر الأردن دولة فلسطينية.

ونقلت الإذاعة العبرية عن المصادر السياسية قولها: "إن الأردن لا ينوي إعادة سفيره لدى إسرائيل إلى المملكة خلافاً لما تشير إليه بعض الصحف الأردنية"، مشيراً على أنه "تمت تسوية الخلافات بين إسرائيل والأردن عقب تصريحات النائب اريه إلداد من الاتحاد الوطني بشان الدولة الفلسطينية"، على حد تعبيرهأ.

وكررت المصادر موقف تل أبيب من الخلاف بالقول: "أوضحنا أن تصريحات الداد لا تعكس الموقف الإسرائيلي الملتزم بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد إنه لا توجد أي نية للمس بالأردن، لا سيما في أعقاب نقاش الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع قانون يعتبر الأردن دولة فلسطينية.

وقال نتنياهو، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية امس الاثنين (1/6): "لا توجد أي نية أو مصلحة لدى إسرائيل للمس بالأردن"، وأضاف: "إن إسرائيل لا تسعى إلى إحداث أي تغيير في المملكة الهاشمية التي وصفها بسند استراتيجي لإسرائيل" على حد تعبيره.

وكان الأردن قدّم احتجاجاً رسمياً على الموقف الإسرائيلي، واستدعى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الثلاثاء (26/5)، السفير الإسرائيلي لدى عمّان، وأبلغه احتجاج بلاده "ورفضها القاطع لما جرى من نقاش في الكنيست الإسرائيلي لاقتراح من أحد الأعضاء من أن الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين".