ليبرمان يُهاجم نتنياهو: أُنتخبت للقضاء على المقاومة لكنها تزداد قوة!

هاجم عضو برلمان الاحتلال (كنيست) وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرلمان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية فشله أمام ضربات المقاومة في قطاع غزة.

وفي مقابلة أجرتها معه القناة "13" العبرية، زعم "ليبرمان" أن النجاحات التي في غزة الآن هي بفضل جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية"، وفق وصفه.

وأضاف ليبرمان: "أما فيما يتعلق برئيس الوزراء يجب أن نتذكر أنه تم انتخابه في عام 2009 وتبنى هدف القضاء على المقاومة ومنذ ذلك الحين تزداد المقاومة قوة"، على حد تعبيره.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة، فجر اليوم السبت، عدة رشقات صاروخية تجاه مدينة عسقلان المحتلة، ومستوطنات "الغلاف".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات "إسرائيلية" عدواناً على غزة، أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت "تل أبيب".