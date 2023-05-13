الخارجية : ندعو لموقف دولي حازم يجبر الاحتلال على وقف العدوان وفتح المعابر

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم السبت، بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المواد الطبية، والغذائية، والوقود، وغيرها من أساسيات الحياة.

واعتبرت الوزارة في بيان، رفض سلطات الاحتلال ادخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.

وأدانت الدعوات والحملات التحريضية العنصرية التي يطلقها وزراء حكومة الاحتلال أمثال بن غفير وسموتريتش، والتي تدعو للمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع.

وقالت إن هذه الحملات تأتي امتدادًا لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب أرض فلسطين.

وأعربت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الدعوات، محذرة من مخاطر استغلاله إسرائيليًا، لتعميق وتوسيع العدوان، وارتكاب المزيد من الجرائم.