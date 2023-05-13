الصحة بغزة : الاحتلال يواصل رفع فاتورة الخسائر البشرية ويمنع المرضى من مغادرة القطاع

أكد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة اليوم السبت 13/5/2023 ان الاحتلال الصهيوني كثف من قصفه على المدنيين من أجل رفع فاتورة الخسائر البشرية في هذا العدوان.

وقال خلال تصريحات لصوت الاقصى ان هناك مئات حالات مرضية كان من المفترض أن تحوّل إلى مستشفيات خارج القطاع، لكن الاحتلال يمنعها الآن.

وشدد على ان إغلاق قطاع غزة المستمر يزيد من عجز وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية للمواطنين في ظل العدوان.

ويشار الى ان اخر إحصائية لوزارة الصحة بشأن العدوان "الاسرائيلي" المستمر على قطاع غزة أكدت استشهاد 33 مواطن منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) واصابة 147 مواطن بجراح مختلفة.