1099 صاروخاً أطلقت من غزة.. المقاومة تواصل دك المستوطنات لليوم الخامس

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت 13 مايو 2023 رشقة صاروخية صوب البلدات المحتلة والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، في إطار ردها على سياسة الاغتيالات والعدوان المستمر منذ 5 أيام الذي أدى إلى ارتقاء 33 شهيداً وإصابة نحو 110 آخرين، وهدم عشرات المنازل السكينة والمنشآت.

وفي أعقاب إطلاق صواريخ المقاومة، فإن صفارات الإنذار دوّت سبع مرات منذ فجر اليوم في عسقلان ومستوطنات الاحتلال المحيطة بالقطاع "كرم أبو سالم" و"كرميا" و"نير عام" و"مفلاسيم".

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح اليوم السبت، أن 1099 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة منذ بدء جولة التصعيد الحالية، منها 865 تجاوزت الحدود، فيما حاولت منظومة القبة الحديدية التصدي لعددٍ منها.

ومنذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، تواصل طائرات الاحتلال غاراتها واستهداف منازل وشقق سكنية ومواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية في مختلف أنحاء قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 110 مواطنين بجراح مختلفة.